Vuurwerkhandels mogen ook licht vuurwerk niet verkopen

Vuurwerkhandels mogen ook het lichte vuurwerk (categorie 1) niet verkopen. Volgens de vuurwerkbranche hebben de handelaren geen toestemming gekregen om hiervoor een speciaal loket te openen of het vuurwerk bij mensen thuis te bezorgen.

“Met de lockdown moesten vuurwerkwinkels dicht dus wij hebben toen gevraagd: mogen we wel een loket openen? Dat dát niet mocht wisten we al wel, maar vandaag hebben we van het Ministerie te horen gekregen dat we het categorie 1 vuurwerk ook niet aan de deur mogen leveren”, zegt Marcel Teunissen, woordvoerder van de vuurwerkbranche.

Alleen verkoop in supermarkten

Onder categorie 1 vuurwerk vallen onder meer fakkels, rookbommetjes en grondbloemen. “Bij Lidl en Aldi ligt het nog steeds in de schappen, maar winkeliers mogen het niet meer verkopen. Dat is heel oneerlijk en zorgt wederom voor grote frustratie bij winkeliers”, aldus Teunissen. Bovendien is de uitspraak een fikse financiële domper voor de winkeliers. “Sommigen hebben heel veel categorie 1 vuurwerk ingekocht, maar dat kunnen ze nu dus niet kwijt.”