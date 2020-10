Vuurwerkbranche spant kort geding aan tegen de gemeente Rotterdam om afsteekverbod

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Stichting VuurwerkCheck en 15 Rotterdamse vuurwerkwinkeliers spannen samen een kort geding aan tegen de gemeente Rotterdam over het gemeentelijke vuurwerk-afsteekverbod.

‘Verbod heeft grote gevolgen voor vuurwerkondernemers’

Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland waar een afsteekverbod voor het hele gemeentelijke gebied in de Algemene Plaatselijke Verordening (gemeentelijke regels) is opgenomen. Dit heeft grote gevolgen voor de Rotterdamse vuurwerkondernemers, aldus de organisaties.

ANP