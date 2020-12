Honderden kilo's illegaal vuurwerk ingeleverd in Alkmaar: 'We willen het van de straat af'

Siervuurwerk, grondpotten en kleine knallers, maar ook zwaar vuurwerk als cobra’s en nitraatbommen. In totaal staat de teller op 250 kilo. Dat is de opbrengst van de vuurwerk-inleveractie waarbij Alkmaarders afgelopen week hun vuurwerk in konden leveren bij de gemeente. Dit weekend was de laatste kans om in te leveren.

Alle soorten vuurwerk kunnen worden ingeleverd. Dus ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. “Deze. Nog wat rotjes. Grondbloemen”, met een wrange glimlach toont een van de brave bezoekers, een jongeman die dit jaar eigenlijk voor het eerst vuurwerk af mocht gaan steken, de inhoud van de tas.

Al het vuurwerk is nu illegaal

Hij baalt wel, maar doet het juiste, zegt zijn vader. “Hij wilde heel graag wel wat houden, maar dat kan gewoon niet. Als je dit uiteindelijk toch gaat afsteken dan krijg je de grootste problemen.”

Na de invoering van het landelijk verbod is het bezit van vuurwerk illegaal. Ook thuis bewaren mag niet, ook al was het vuurwerk eerder legaal aangeschaft. Bezit kan beboet worden en zelfs leiden tot een strafblad.

Lees ook: Politiebond: acties tijdens oud en nieuw niet uitgesloten

‘Vuurwerk moet van de straat’

Vader en zoon komen uit Langedijk gereden, niet ver van het inleverpunt in Alkmaar. Het is eigenlijk een kleine moeite voor ze om het illegale vuurwerk in te leveren zonder daarvoor een straf te krijgen.

Een gemeentewoordvoerder benadrukt dat het inderdaad een simpele procedure is: “Je komt het hier gewoon inleveren. Zo simpel als dat. We willen liever dat het van de straat af is en veilig wordt afgevoerd, dan dat mensen het thuis houden.”

Ingeleverd vuurwerk wordt vernietigd

En er zit zelfs een kleine beloning aan vast! Voor wie nu denkt een zakcentje te kunnen verdienen, of hoopt het geld terug te krijgen voor het vuurwerk, mag dat gelijk vergeten. Voor iedere tas vuurwerk staat er een zak oliebollen tegenover! Vader over zijn zoon: “Hij vond het heel leuk dat er oliebollen tegenover stonden. Dat was dan nog wel een deal!”

Ook in andere gemeenten zijn de komende tijd inleverdagen voor vuurwerk. In Rotterdam begint de actie op 22 december, in Utrecht op 23 december, in Amsterdam op 24 december en in Den Haag op 28 december. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het daarna naar een locatie waar het vernietigd wordt.

Lees ook: Vier grote steden organiseren inleveracties wegens vuurwerkverbod