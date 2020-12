Politie vindt vuurwapens, messen, zwaarden en zwaar vuurwerk in woning Rotterdam

In een huis aan de Genuahof in Rotterdam heeft de politie meerdere vuurwapens, messen, zwaarden, munitie en wat zwaar vuurwerk gevonden. De vier in de woning aanwezige mensen, een 59-jarige vrouw en drie mannen van 27, 33 en 61 jaar, zijn aangehouden.

De messen en zwaarden zijn mogelijk geen strafbare wapens maar zijn voorlopig toch in beslag genomen. Bij het vuurwerk ging het om cobra’s en nitraten. De politie was vrijdag een kijkje gaan nemen na een tip.

ANP/Redactie