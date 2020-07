De Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU) stopt per direct het topsportprogramma van het vrouwenturnen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de persconferentie van het KNGU naar aanleiding van recente verhalen over mishandeling en intimidatie van jonge turnsters. Ook worden alle betrokken coaches op non-actief gezet.

KNGU-voorzitter Monique Kempff zei woensdag in de persconferentie dat ze erg geschrokken was. “We hebben echt een hele mooie gymsport. Maar deze verhalen hebben er wel toe geleid dat er unaniem besloten is het topsportprogramma van turnen dames van team Nederland per direct gedurende het onderzoek te stoppen.”

“De getuigenissen hebben me enorm geraakt,” aldus Kempff. NOC*NSF steunt het besluit. Wat de consequenties zijn voor topturnsters als Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir is nog niet duidelijk.

Grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Nadat turncoach Gerrit Beltman een boekje opendeed over de schade die hij zowel psychisch als lichamelijk toebracht bij atleten, zijn meerdere turnsters naar voren gestapt met hun verhaal.

Zo gaven (ex-)turnsters Stephanie Tijmes, Loes Linders en Ayla Wilbrink afgelopen weekend aan fysiek en psychisch te zijn mishandeld. Zij zijn niet de enigen, onlangs gaven zeker tien andere turnsters aan te zijn geslagen, bespuugd en vernederd.

Hoe en door wie de bestaande werkzaamheden worden overgenomen, is nog niet duidelijk.