Turnsters doen boekje open over psychische en lichamelijke mishandeling

De turnwereld staat op haar kop. Nadat turncoach Gerrit Beltman een boekje opendeed over de schade die hij zowel psychisch als lichamelijk toebracht bij atleten, zijn meerdere turnsters naar voren gestapt met hun verhaal.

Zo gaven (ex-)turnsters Stephanie Tijmes, Loes Linders en Ayla Wilbrink afgelopen weekend aan fysiek en psychisch te zijn mishandeld. Zij zijn niet de enigen, onlangs gaven zeker tien andere turnsters aan te zijn geslagen, bespuugd en vernederd.

Eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat turncoach Gerrit Beltman in opspraak raakt. In 2013 beschreef Stasja Köhler in het boek De onvrije oefening samen met Simone Heitinga wat zij als turnsters in het verleden met Beltman meemaakten. Zo werd er volgens Köhler en Heitinga op ze gespuwd en werden ze geslagen. “Dat heeft toen voor ophef gezorgd, maar het is daarna in de vergetelheid geraakt”, zegt Köhler tegenover Hart van Nederland.

Inmiddels zijn Köhler en Heitinga niet meer actief als turnsters, maar ze dragen de gebeurtenissen van vroeger nog wel met zich mee. “Er gebeurt niet genoeg. Nu is er een soort omslag gaande en durven jongere meisjes ook naar voren te treden. We roepen iedereen op om datzelfde te doen,” aldus Köhler.

In gesprek met coaches

Niet alleen Gerrit Beltman moet het ontgelden. Ook de naam van bondstrainer Vincent Wevers – vader van succesvolle turnsters Sanne en Lieke Wevers – wordt genoemd. Zo verklaarde oud-turnster Joy Goedkoop zondag bij NOS Studio Sport door Wevers te zijn geslagen en geschopt.

Volgens Köhler is de bodem van de beerput nog niet in zicht. Een aantal turnsters beraadt zich nog om naar voren te stappen en hun verhaal te doen. Köhler: “Ik hoop dat dit eindelijk een doorbraak is, zodat niemand er meer onderuit komt.”

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) stelt dat het eerst met de betrokken coaches in gesprek gaat, alvorens ze reageren.