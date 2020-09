Vrouw zwaargewond door explosie bij voordeur, groepje jongeren rent lachend weg

Bij een explosie in een woning in Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw zwaargewond geraakt. Volgens getuigen renden er na de knal hardop lachend een groepje jongeren weg.

De melding van de knal bij een woning aan de Puntmos kwam kort na middernacht binnen. De voordeur van het huis bleek flink beschadigd en in de gang lag de bewoonster van het huis. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De explosie was zo hard, dat er niet alleen forse schade aan de voordeur was, maar ook dingen in de gang kapot waren. Overige gezinsleden schrokken zich kapot, maar raakten niet gewond, aldus de politie.

Hardop gelachen

Agenten spraken kort na het ongeluk met getuigen en omwonenden. Uit de eerste bevindingen bleek dat er kort voor, tijdens of na het incident een aantal mensen wegliep of rende. Hierbij werd hardop gelachen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepje jongeren was, aldus getuigen.

De politie onderzoekt of er sprake is van eventuele conflicten met de bewoners of anderen als eventueel motief voor deze laffe daad. Er wordt dan ook uitgegaan van opzet. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.