Zwaar toegetakelde vrouw op de rijbaan achtergelaten in Amsterdam: wat is er met haar gebeurd?

Wat is er gebeurd met de 34-jarige vrouw die donderdagavond zwaargewond werd gevonden en kort daarna overleed op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost? De politie tast nog in het duister, omwonenden uiten hun afschuw. “Wie doet nou zoiets?”

Automobilisten troffen donderdagavond rond vijf over half acht op een rijbaan aan de Reigersbosdreef de zeer zwaar gewonde vrouw aan. Enkele minuten laten overleed het slachtoffer.

Wat is hier gebeurd?

Agenten uit het nabijgelegen politiebureau verleenden direct eerste hulp en hebben ze vrouw gereanimeerd. Dat mocht helaas niet baten. Het is, ook voor de politie, nog onduidelijk hoe de vrouw zo heftig gewond is geraakt.

Een vrouw is rond 20 uur zwaargewond aangetroffen op de rijbaan van de Reigersbosdreef. Onduidelijk of er een aanrijding heeft plaatsgevonden. De politie start een onderzoek. Zij zijn dringend op zoek naar getuigen, heeft u iets gezien? Bel met 0900-8844. Anoniem 0800-7000 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) October 29, 2020

‘Echt vreselijk’

“Ik vind het gewoon vreselijk, echt vreselijk”, zegt een buurtbewoner tegen een verslaggever van Hart van Nederland. “Wie doet nou zoiets? Haal op zijn minst hulp.” Veel mensen hebben het vermoeden dat de vrouw is aangereden en dat de bestuurder is doorgereden.

“Dan vraag ik me af: hoe zal diegene zich nu voelen? Als diegene nu weet dat die mevrouw overleden is. Hoe voel je je?”, vraagt een vrouwelijke voorbijgangers zich af. “Het is vreselijk dat je gewoon iemand daar achterlaat. Je zou toch terug moeten keren om te kijken wat er is gebeurd? Daardoor lijkt het wel een beetje met opzet.”

Een andere vrouw heeft er ook geen goed woord voor over. “Je laat iemand respectloos achter op de weg. En als je gezien hebt dat je iets hebt geraakt of iets gevoeld hebt, dan kijk je minstens om als mens zijnde.”

Doorrijder

Ze denkt dat de doorrijder mogelijk een reden had om te vluchten. “Misschien heeft diegene geen rijbewijs of een beetje teveel gedronken, maar dan nog laat je iemand niet zo achter. Gewoon respectloos. Het kon mij ook gebeuren. Zij is ook een vrouw, moeder met kinderen. Wat zeg je tegen die kinderen?”, aldus de vrouw. “Mensen die dit doen hebben geen hart.”

De politie is voor het onderzoek nog op zoek naar getuigen die iets weten van wat er zich heeft afgespeeld donderdagavond. Automobilisten die een dashcam in de auto hebben en donderdagavond rond 19.30 uur in de omgeving van de Reigersbosdreef hebben gereden, worden verzocht de beelden te delen met de recherche.