Vrouw ernstig gewond na vermoedelijk gooien van zwaar vuurwerk door brievenbus

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er in de Zwolse wijk Stadshagen een flinke explosie plaats. Het gebeurde bij een woning. Hierbij raakte een vrouw zwaargewond. De politie sluit niet uit dat er zwaar vuurwerk is gebruikt voor de explosie.

De vrouw bevond zich in de gang van de woning toen het projectiel af ging. Ze raakte daardoor zwaargewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Ook andere gezinsleden bevonden zich in de woning, maar raakten niet gewond. Andere zaken in de woning zijn volgens de politie ook beschadigd geraakt.

Hardop gelachen

Toen de politie ‘s nachts ter plaatse kwam is er gesproken met buurtbewoners en werd er gezocht naar de daders. Getuigen gaven aan dat er na het incident hardop gelachen werd en een groepje mensen wegrende. Een getuige denkt dat het gaat om een groepje jongeren.

De politie onderzoekt of er een conflict speelde tussen de bewoners en de daders, wat eventueel als een motief voor dit incident kan worden gezien. De recherche verzoekt de daders zich te melden bij de politie.