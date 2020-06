Pedofiel actief in Zwolle, circusschool waarschuwt na voorval met leerling

In de Zwolse wijken Stadshagen en Holtenbroek is een pedofiel actief. Dit blijkt uit een brief die circusschool Pavarini heeft verstuurd naar de ouders. In de brief valt te lezen dat een meisje is benaderd door een man die vanuit zijn auto meisjes naar hem toe probeerde te lokken.

Een leerlinge van de circusschool maakte dit eind maart zelf mee. In de brief staat dat het gelukkig nu weer goed gaat met het meisje. Volgens De Stentor lichtte de moeder van het meisje pas vorige week de circusschool in, mogelijk naar aanleiding van het nieuws dat een man een ander 9-jarig meisje had lastig gevallen op 23 mei. In de brief wordt ook gerefereerd aan dat incident.

Oogje in het zeil

Naast de circusschool bevinden zich nog twee basisscholen. Pavarini houdt zelf de situatie nauwlettend in de gaten en waarschuwt voor de pedofiel. “Omdat kinderen tot ongeveer 12 jaar doelwit schijnen te zijn, adviseren we waar mogelijk je kind te brengen en te halen. Vanzelfsprekend houden wij ook een oogje in het zeil voor, tijdens en na de les.”

De politie onderzoekt vooralsnog de zaak.