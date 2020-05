Vijf vrachtwagens uitgebrand bij eendenslachterij in Ermelo: 'Aangestoken door dierenactivist'

Op het terrein van eendenslachterij Tomassen Duck-To aan de Fokke Kortlanglaan in Ermelo zijn vijf vrachtwagens uitgebrand. Volgens de directeur is de brand aangestoken door dierenactivisten.

De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio meldt dat de oorzaak van de brand onbekend is.

Jerrycans benzine

Directeur Gertjan Tomassen zegt tegenĀ Hart van Nederland dat hij op camerabeelden heeft gezien dat de brand is aangestoken. “Op de beelden zie je dat iemand het terrein op komt met jerrycans benzine”, vertelt Tomassen. “Hij gooide benzine over de vrachtwagens en stak daarna de boel in de fik. Ook wilde hij een benzinebom laten ontploffen in de fabriek, maar dat is niet gelukt.”

Volgens de directeur stond de dader zelf ook even in brand, maar kreeg hij het vuur uit. Tomassen zegt dat het Belgische nummerbord op de auto van de brandstichter op naam staat van een dierenactivist. “Het is al vaker gebeurd, meestal in de weekenden, maar ze weten dat we stilliggen door corona.”

Reactie Animal Rights

Woordvoerder Erwin Vermeulen van Animal Rights laat dat brandstichting “geen methode is die wij zouden gebruiken”. “Al vinden wij het niet erg als een bedrijf zoals dit in vlammen opgaat. Zolang er geen slachtoffers vallen”, aldus Vermeulen. “Wij willen op democratische wijze de eendenindustrie laten verdwijnen.”

