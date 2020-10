Vrachtwagenchauffeurs kunnen nergens terecht voor warme hap door strengere coronamaatregelen

Na een lange werkdag hunkert iedereen wel naar een warm bordje eten en vrachtwagenchauffeurs zijn daarin geen uitzondering. Maar als zij pas na negen uur ‘s avonds klaar zijn met werken kunnen ze eigenlijk nergens terecht, want wegrestaurants mogen wegens aangescherpte coronamaatregelen na negenen geen eten meer verzorgen.

Als het ligt aan de wegrestaurants wordt er wél nog een bordje eten geserveerd na klokslag negen uur. Rik en Sandra Schaeren runnen het wegrestaurant Malden in Heumen en komen voor de chauffeurs in actie. Zij zijn een petitie gestart die inmiddels al meer dan 4.000 keer is ondertekend.

Vitaal beroep

“Tijdens de eerste golf mochten de chauffeurs niet eens douchen of een kop koffie drinken. En dit terwijl ze zorgden dat alle schappen werden gevuld tijdens de eerste golf. Dit willen we nu voor zijn”, vertelt Rik aan Hart van Nederland. “Ze zijn één keer vergeten, het is genoeg!”, vindt Sandra.

Vrachtwagenchauffeurs hebben een vitaal beroep en zijn soms wel veertien uur onderweg. “Ze weten niet wanneer ze klaar zijn met hun dienst en moeten na een lange dienst wat kunnen eten. En geen ping-maaltijd, maar gewoon een gezond en warm diner”, aldus Rik.

Te laat

De chauffeurs zijn door de verscherpte maatregelen elke dag bezig met de vraag: ben ik wel op tijd voor een warme maaltijd?, vertelt één van hen. “Ik moest echt opschieten ja, daar moet je rekening mee houden, de hele dag. Als je wat later komt, krijg je niets meer.”

“Of je moet eerder stoppen, maar dat past niet altijd hé”, zegt een andere beroepschauffeur. “Als je bij een klant staat te lossen of te laden en het duurt daar wat langer, ja, dan kom je te laat om te eten.”

Plan B, take-away

Voor de mannen die te laat zijn voor een warme hap, is een afhaalmaaltijd nog een optie. Maar dat is wat Rik betreft geen oplossing: “Het idee van een wegrestaurant om even te kunnen ontspannen buiten hun cabine, dat is er dan niet.”

Met de petitie hopen hij en Sandra dat het kabinet een uitzondering wil maken voor de beroepschauffeurs. Want, zo stelt Sandra: “Zonder transport zijn we nergens, staat alles stil. En zij niet eten, wij ook niet eten. Zij verdienen het!”