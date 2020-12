Vrachtwagen negeert rood kruis en ramt auto weginspecteur: 'Gesprongen voor zijn leven'

Een weginspecteur is woensdagavond aan de dood ontsnapt. Zijn voertuig werd geramd door een vrachtwagen op de snelweg. De chauffeur reed op dat moment over een afgesloten rijstrook en negeerde de rode kruisen. De rijstrook was afgesloten, zodat de weginspecteur en een berger hun werk konden doen.

Een berger en weginspecteur beveiligden rond 18:45 uur een pechgeval op de A2 ter hoogte van Zaltbommel richting Den Bosch. Tijdens de werkzaamheden zagen de weginspecteur en de berger een vrachtwagen op zich af komen rijden. Het tweetal kon nog maar net achter de vangrail springen.

Lichtgewond

De berger kwam met de schrik vrij, maar de weginspecteur raakte bij het incident lichtgewond. “Hij zat niet in het voertuig, maar moest alsnog springen voor zijn leven”, vertelt Debby van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat aan Hart van Nederland.

Het is nog niet duidelijk of de man naar het ziekenhuis moest. ”Hij is meteen opgevangen door zijn teamleider. Hij is zeker geschrokken”, vertelt Van Slegtenhorst. (Tekst gaat verder onder tweet)

Onze weginspecteur beveiligde een pechgeval op de #A2. Een vrachtwagen reed door het rode kruis en raakte het voertuig van onze weginspecteur. De afhandeling duurt tot zeker 03.00 uur. Lees hier meer 👉 https://t.co/BHbgyuDEVd. #nietvoorniX pic.twitter.com/UFc6GipIvw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 30, 2020

Appende bestuurder

Op beelden is duidelijk te zien dat de vrachtwagen het voertuig flink heeft beschadigd. Met een hoge snelheid is de vrachtwagen door de vangrail gereden en op het fietspad terechtgekomen. ”We zijn tot zeker 03.00 uur bezig met de afhandeling. Zo moet onder meer de vangrail hersteld worden”, vermeldt Rijkswaterstaat op hun website.

De politie heeft de vrachtwagenchauffeur aangehouden en deze wordt verhoord. Tegen de bestuurder is een proces verbaal opgemaakt.

Ooggetuige

Een bestuurder die achter de vrachtwagen reed zag het ongeluk gebeuren en is erg geschrokken. “De vrachtwagen had voldoende gelegenheid om van baan te wisselen. Zelf twee banen opgeschoven en zagen de vrachtwagen recht op de werkers af rijden. De wrakstukken vlogen om ons heen”, schrijft de ooggetuige op Twitter.

Verkeerscampagne