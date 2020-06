Zijn volle vliegtuigen veilig of niet? 'Op langere vluchten heb je een probleem'

Terwijl in bus, tram, metro en trein de anderhalvemeterregel voorlopig nog geldt, is dat in vliegtuigen niet het geval. Iedereen die wel eens gevlogen heeft, weet dat het zelfs vrijwel onmogelijk is om zonder iemand anders aan te raken je stoel te bereiken. Laat staan om anderhalve meter afstand houden.

Desondanks mag de internationale vliegtuigbranche zelf bepalen hoe ze denken reizigers gezond van A naar B te krijgen en weer terug. De branche is tot de conclusie gekomen dat vliegen, met een paar kleine aanpassingen, coronaproof is. Zelfs met honderd procent bezetting. De grote vraag is nu natuurlijk of dat wel echt zo is.

‘Onder extreme voorwaarden veilig’

Volgens hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Andreas Voss kan vliegen veilig zijn, maar dan alleen onder extreme voorwaarden. Zo moeten alle reizigers wat betreft Voss altijd een mondmasker dragen. “Op een korte vlucht moet het kunnen. Maar tijdens langere vluchten wordt er eten en drinken geserveerd en dan ontstaat er een probleem”, aldus Voss.

Dit ondanks het feit dat vliegtuigen voorzien zijn van zogenaamde HEPA-filters. Dit zijn filters die de lucht in een vliegtuigcabine zeer goed reinigen. “Het klopt dat die HEPA-filters goed werken. Er zijn in het vliegtuig weinig overdrachten van aerogene stoffen. Maar de belangrijkste overdrachtsweg van covid-19 zijn grote druppels en contact. Als iemand dichtbij is en ik heb mijn masker niet goed op, dan zie ik overdrachtsrisico”, aldus professor Voss.

Gezondheidsplan

Om het vertrouwen van de vliegtuigpassagiers terug te winnen, werkt de vliegtuigbranche op dit moment koortsachtig aan een protocol om reizigers gezond op reis te kunnen laten gaan. Het kabinet heeft al aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor veilig vervoer van passagiers bij de vliegtuigmaatschappijen zelf ligt.

Het lijkt er dan ook op dat vliegtuigmaatschappijen niet van plan zijn om, net als in ander openbaar vervoer, met minder mensen te gaan vliegen. Transavia-woordvoerder Claudia Metz laat aan Hart van Nederland weten weer op ‘honderd procent bezettingsgraad’ te willen gaan vliegen.