Coronahobby heeft ook keerzijde: vogels steeds vaker de dupe door achtergelaten visgerei

De dierenbescherming ziet een enorme toename aan dode en gewonde dieren, vooral vogels, door achtergelaten visgerei. Het is volgens de organisatie duidelijk te merken dat Nederland er in deze coronatijd massaal is gaan vissen.

Helaas heeft deze nieuwe hobby ook een andere kant van de medaille. Bij de vogelopvang in Krommenie hebben ze inmiddels een emmer vol visafval verzameld. “Het zijn vooral watervogels die de dupe zijn. Eenden, ganzen en zwanen. En die zijn in het water moeilijk te vangen”, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming aan Hart van Nederland. “Vaak wordt de brandweer dan ingeschakeld en dan lukt het vaak wel. Al loopt het niet altijd goed af…” De Dierenbescherming roept alle vissers op hun visgerei netjes op te ruimen.

Echte sportvisser

Onno Terlouw is van Sportvisserij Nederland. Hij kan het alleen maar eens zijn met de oproep. “Helaas gaat het heel af en toe mis. Je mag ook geen lege frisdrankblikjes weggooien in de natuur, maar toch gebeurt dat ook nog regelmatig. Maar een echte sportvisser houdt zijn stek juist schoon en gelukkig doet het overgrote merendeel van onze leden dat ook.”

Dat Nederland in dit coronajaar massaal aan het hengelen is geslagen, merken ze ook bij Sportvisserij Nederland. Hun ledenaantal is met 15 procent gegroeid. Dit jaar hebben ongeveer 645.000 mensen een vispas aangevraagd. In totaal zijn er ongeveer 1,2 miljoen sportvissers actief.