Voetbalvereniging BZC Brakel deels in vlammen opgegaan

Bij een brand in het Brabantse Brakel is woensdagnacht een deel van voetbalvereniging BZC Brakel in vlammen opgegaan. De brandweer en politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De brandweer was net terug op de kazerne na een brand in Zuilichem. Daar ging een geparkeerde vrachtwagen aan de Kweldijk tussen Zuilichem en Brakel in vlammen op. Om 02:15 uur kwam de melding van een brand bij voetbalvereniging BZC Brakel aan de Veendam binnen.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak van de kleedlokalen en opslaghokken. Naast de brandweer van Brakel, werd ook de brandweer van Nederhemert opgeroepen bij het bestrijden van de brand. Ook kwam er een hoogwerker van de brandweer van Waardenburg ter plaatsen.

Lees ook: Opnieuw felle brand bij voormalig golfclub in Voorthuizen, pand verwoest door vuur

Voetbalvereniging

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen kantine van de voetbalvereniging. De kleedkamers en opslaghokken konden niet meer gered worden. Het aanwezige materiaal, zoals wedstrijdtenues zijn in vlammen opgegaan.

Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie sluit brandstichting bij de geparkeerde vrachtwagen niet uit. Ook wordt er onderzocht of er een verband is tussen deze brand en de brand bij de voetbalvereniging.

Beeld: Meesters Multi Media