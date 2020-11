Opnieuw heeft er een flinke brand gewoed bij het voormalig onderkomen van een golfclub in het Gelderse Voorthuizen. In de nacht van dinsdag op woensdag sloegen de vlammen meters uit het dak. De hulpdiensten kregen rond 03.30 uur een melding binnen dat er brand zou zijn ontstaan in een van de panden van het complex.

De felle brand was al vanaf een grote afstand zichtbaar. Bij aankomst van de hulpdienst werd er gelijk opgeschaald om meer materiaal naar de plek te krijgen.

De brandweer heeft met een hoogwerker het vuur weten te blussen. Er kon niet worden voorkomen dat het pand grotendeels verwoest werd door het vuur. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De golfbaan moest de deuren in 2018 sluiten vanwege financiële problemen.

Eerder brand

Eind augustus brak er ook al brand uit in hetzelfde complex, toen had de brandweer ook al grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Toen kon het pand nog grotendeels gered worden.