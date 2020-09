Hoe gaat Nederland vluchtelingen helpen in afgebrand vluchtelingenkamp Moria?

De coalitiepartijen zijn het oneens over de manier waarop Nederland Griekenland kan ondersteunen na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Achter de schermen is druk overleg over de situatie, bevestigen ingewijden. Er wordt onder meer gesproken over het ophalen van een beperkt aantal kinderen.

D66 en ChristenUnie willen meer doen voor de vluchtelingen in Griekenland dan CDA en VVD. Een debat over de kwestie is enkele uren uitgesteld.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) heeft om het uitstel gevraagd. Ook minister Sigrid Kaag, die over noodhulp gaat, zal bij het debat aanwezig zijn. Broekers wil de Tweede Kamer om 16.00 uur informeren over het besluit van het kabinet, om 17.00 uur zou het debat dan plaatsvinden.

Brand in vluchtelingenkamp Moria

Het overvolle vluchtelingenkamp brandde woensdag grotendeels af. Daardoor hebben ruim 12.000 vluchtelingen geen onderdak meer. Het kabinet heeft al wel besloten om 1 miljoen euro noodhulp te geven.

Een petitie die het kabinet oproept vijfhonderd weeskinderen uit het door brand verwoeste vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen, is sinds woensdag ruim 33.000 keer ondertekend. Dat laat ‘DeGoedeZaak’, de burgerbeweging die achter de petitie zit, weten. Eerder deden andere organisaties als Vluchtelingenwerk en de Kinderombudsvrouw ook al een oproep aan de regering om nu vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen.

Toekomst voor 13.000 vluchtelingen

Naast het opnemen van weeskinderen, willen de initiatiefnemers ook dat de overheid op Europees niveau het voortouw neemt om humanitaire hulp en “een toekomst” te verschaffen aan de circa 13.000 vluchtelingen die door de brand in Moria dakloos zijn geraakt. “Moria is het resultaat van Europees immigratiebeleid en de ondertekenaars willen dat ons kabinet nu verantwoordelijkheid neemt”, stelt DeGoedeZaak.

ANP