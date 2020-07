Twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten, hebben een open brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze er op aandringen dat Nederland kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opneemt. Onder hen zijn socioloog Abram de Swaan, schrijfster Chaja Polak en journaliste Hanneke Groenteman. Dat meldt de NOS.

Later vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie om kinderen de gelegenheid te geven naar Nederland te komen.

“Nederland weigert tot nu toe verantwoordelijkheid te nemen en is niet bereid ook maar één kind toe te laten”. Dat schrijven de onderduikkinderen in hun brief. Volgens de briefschrijvers hebben al 150 Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard om een aantal kinderen op te nemen. “Zelf zijn wij ooit als kinderen gered, vaak door wildvreemden. We werden tijdens de Tweede Wereldoorlog als Joodse of Sinti-kinderen vervolgd en moesten onderduiken. We werden opgevangen door gezinnen van allerlei gezindte, vaak christelijk geïnspireerd, in een tijd dat zij daar zelf groot risico door liepen.”

‘Geen enkel risico’

De voormalige onderduikkinderen wijzen erop dat zulke moed en opofferingsgezindheid nu niet aan de orde zijn. “Nederland loopt nu geen risico en hoeft niets op te geven om de alleenstaande vluchtelingenkinderen die gestrand zijn in de Griekse kampen te helpen, bijvoorbeeld door 500 van hen op te nemen. Alles wat van dit land wordt gevraagd is medeleven en heel gewone, menselijke barmhartigheid.”

De Griekse vluchtelingenkampen zitten al jaren overvol. Vooral op het eiland Lesbos, in kamp Moria, zitten nog altijd ongeveer 20.000 vluchtelingen te wachten op goed nieuws. Een groot deel daarvan, zo’n 5000 zijn kinderen zonder ouders of familie. De leefomstandigheden in de kampen laat veel te wensen over. De hygiëne en watervoorziening is slecht.

ANP/Redactie