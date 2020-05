Van noodhospitaal naar terrasvloer: hout uit Ahoy naar ondernemers in Rotterdam

Het tijdelijke noodziekenhuis in Ahoy Rotterdam is weer afgebroken. Maar in plaats van het hout dat daarvoor gebruikt is weg te gooien, doet de gemeente er iets veel nuttigers mee. Het gaat naar lokale ondernemers. Die kunnen het gebruiken om bijvoorbeeld hun terras te verlengen of uit te breiden.

Mooi meegenomen: de bouwers van de houten creaties, veelal vlonders voor een terras, zijn mensen met een bijstandsuitkering. Win-win voor iedereen dus. De actie is nu al een groot succes. 163 ondernemers hebben zich voor dit project aangemeld. Zaterdag werden verschillende terrassen in de Rotterdamse Hoogstraat met de vlonders gebouwd of uitgebreid. Zo is er straks buiten meer plek om te kunnen zitten voor een hapje of drankje.

Circulair in Rotterdam

“We willen ondernemers helpen en het afval verduurzamen. Daarnaast zijn er mensen in de bijstand die die vlonders in elkaar timmeren. Zij doen zo ervaring op om uiteindelijk bij bouwbedrijven te kunnen gaan werken”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ze zijn zelfs zo enthousiast over het plan, dat wethouder Arno Bonte (duurzaamheid) zelf een kijkje kwam nemen bij de aanleg van de vlonders.

De horeca mag een paar dagen na het aanleggen van de ‘verlengde terrassen’ weer open. Voor veel ondernemers geen moment te vroeg.