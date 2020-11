De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden die een brief bij zich had waarin stond dat hij positief was getest op het coronavirus. De reiziger, een 32-jarige Georgiër, is in quarantaine gezet en aangehouden voor poging zware mishandeling, meldt de marechaussee.

Hij was op doorreis naar Malta en wilde zaterdag naar de gate om daar in het vliegtuig te stappen. Toen een medewerker van de luchtvaartmaatschappij hem controleerde, bleek hij de brief bij zich te hebben waarin stond dat hij positief was getest op corona.

Lees ook: VIDEO: Vechtpartij op vlucht van Amsterdam naar Ibiza: ‘Er zijn kinderen hiero’

Quarantaine

Hierop is de man direct in quarantaine geplaatst en door de Marechaussee aangehouden. Verder onderzoek is in volle gang.

ANP