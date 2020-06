Vlak na breuk met Peter-Jan Rens is Virginia is weer gelukkig in de liefde

Virginia en oud-televisiepresentator Peter-Jan Rens zijn net uit elkaar, maar Virginia is niet bij de pakken neer gaan zitten: vandaag op Instagram deelt ze namelijk het eerste liefdeskiekje met haar nieuwe vriendin Mandy.

Dat Virginia erg gelukkig is met haar nieuwe liefde Mandy mag wel duidelijk zijn, want in de bijbehorende tekst op Instagram staat: ‘Ik ben weg van jou, ze nemen mij nooit meer weg van jou!’.

Lees ook: Peter Jan Rens (69) en Virginia (26) uit elkaar

Eerder ging het gerucht al dat Virginia een nieuwe liefde zou hebben gevonden. Een week geleden gaven Virginia en Peter-Jan aan tegenover Privé uit elkaar te zijn. Virginia en Peter-Jan Rens hebben uit hun zeven jaar durende relatie twee kinderen.