Peter Jan Rens (69) en Virginia (26) uit elkaar

Peter Jan Rens en Virginia zijn na zeven jaar uit elkaar. Dit heftige nieuws bevestigt het stel woensdag aan Privé.

Volgens het weekblad heeft het stel de scheiding inmiddels aangevraagd. De reden van de breuk zou een hoop pijn hebben gedaan bij Peter Jan: Virginia zou namelijk een nieuwe liefde hebben gevonden. De 26-jarige Virginia en de 69-jarige Peter-Jan kregen in de zeven jaar dat zij een stel vormden samen twee kindjes: Djelisa van vijf en Djanina van twee.

Gehint naar de breuk

>Het voormalig powercouple zegt tegen Privé dat ze na lang praten ‘wel weer oké’ zijn. Op Facebook zou Virginia ook al een aantal keer hebben gehint naar de breuk. “Soms is het beter de wegen te scheiden in goede harmonie. Zodat iedereen gelukkig is”, zou ze hebben geschreven. En ook: ”Houden van is ook loslaten. Soms is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of vasthouden.”

Virginia liet vorig jaar nog vaak weten intens gelukkig te zijn met ‘meneer Kaktus’. Ze deelde toen nog een prachtige liefdesbetuiging aan de presentator. Ook bij hun 6-jarig jubileum postte ze een emotioneel bericht over hun relatie, zoals je kan zien in de video hieronder.

