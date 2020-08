Vissers aan het Wilhelminakanaal bij Hilvarenbeek kunnen nog nauwelijks bevatten wat er afgelopen nacht is gebeurd. Twee collega-nachtvissers werden in hun slaap overvallen meerdere keren gestoken met een kapotte fles. “Waar gaat het heen met de wereld?”

De steekpartij is waar iedereen het in de omgeving over heeft, vertellen de vissers zaterdag aan Hart van Nederland. “Bizar, je bent niet meer veilig als je even wil nachtvissen”, zegt een schipper die langs komt varen. “Je schrikt er wel van”, vult zijn vrouw hem aan. “We hebben hier zelf ook in de buurt overnacht. Ik voel me best onveilig.”

Het kanaal in de omgeving van safaripark Beekse Bergen is een populaire plek bij vissers. Ze laten zich niet zo snel uit het veld slaan, maar denken nu toch wel een tweede keer na om op die plek nog te nachtvissen.

“Ik heb hier regelmatig in mijn eentje aan het kanaal geslapen”, vertelt een van de vissers. “Dat doe ik toch voor mijn plezier, voor rust. Maar zo kom ik niet aan mijn rust.” Zou het mij ook ooit kunnen overkomen, vraagt een ander zich af.

Nachtvissers bezorgd

Bart Heezemans sliep in afgelopen nacht ook aan het kanaal. De nachtvisser hoorde de hulpdiensten maar wist niet wat er gebeurd was tot bezorgde vrienden hem probeerden te bereiken. “Ik kreeg appjes of ik nog leefde.” Hij kan er met de pet niet bij waarom iemand dit zou willen doen. “Waar gaat het heen in deze wereld?”

Die vraag leeft ook bij nachtvisser Niels van den Bors. Hij sliep in de buurt van de plek van het incident. “Als ze hier hadden gestaan, hadden ze niet meer levend het kanaal uitgekomen”, zegt hij. “Want je moet je tegenwoordig wel verdedigen in dit land. Waarom gebeurt nou zoiets?”

Ruzie om visstek?

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is langs het Wilhelminakanaal. “De daders waren onbekenden voor de vissers,” vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Het zou volgens kunnen dat de visstek de aanleiding is geweest. “Er wordt hier heel veel gevist, de ene stek is beter dan de andere.”

Volgens een getuige meerde midden in de nacht een wit bootje met vier personen aan bij de visstek waar vier nachtvissers in tentjes lagen te slapen. Plots werd een van hen in zijn slaap geslagen met een kapotte fles. “Dat mondde uit in een ruzie”, zegt de zegsman.

Vissers ernstig gewond

Twee van de vier nachtvissers raakten ernstig gewond, aldus de politie. “De slachtoffers hebben verschillende snijwonden over hun lichamen.” Hun situatie is nog zo ernstig dat de politie ze nog niet goed heeft kunnen verhoren. “Ze zijn flink verwond.”

Bij de politie hebben zich inmiddels verschillende getuigen gemeld. “Die hebben goede tips gegeven. We hopen spoedig de verdachten aan te houden”, zegt de woordvoerder tot slot.

Beeld: SQ Vision