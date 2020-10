Bezorgde vissers sturen brandbrief aan Tweede Kamer over bouw enorme windparken op Noordzee

Vissers maken zich grote zorgen over de toekomst van de visserij door de komst van nieuwe windmolenparken. Ze hebben daarom vandaag live in de 5 Uur Show een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer en visserijminister Schouten. Ze eisen onder andere uitstel van de verdere bouw van windparken en onderzeese stroomkabels, respect voor historische visgronden en meer onderzoek naar het effect van windmolenparken.

Dirk Kraak is voorzitter van Eendracht Maakt Kracht en zegt met de brief de zorgen van vissers te willen uiten over de uitrol van windenergie op zee. “Dat gaat op het moment met een razend tempo. We zien dat er nog weinig onderzoeken naar gedaan zijn naar de mogelijke effecten van die windparken in zee. Wij willen dat die onderzoeken voorrang krijgen op de bouw.”

Gevolgen al te zien

De ook aanwezige visser Martijn van den Berg is niet alleen sceptisch over de toekomstige bouw, maar ook over de bestaande windmolenparken. “Het marine-ecosysteem heeft daar nu al onder te lijden. We zien dat de gebieden rondom de windparken niet meer zo florissant zijn zoals ze vroeger waren. De visserij is eigenlijk helemaal weg rond deze parken.” Ook voor de voortplanting van de vissen zijn de parken volgens Van den Berg funest: “De meeste windmolenparken worden gebouwd op plekken waar zij zich voortplanten.”

Een huidig onderzoek van de overheid valt niet in goede aarde bij de (aanwezige) vissers. Kraak: “De slager keurt zijn eigen vlees, zeg ik dan altijd maar. Dat onderzoek loopt nu tot 2023. Maar als ik zie wat ze in een jaar kunnen bouwen, dan staan er in 2023 heel veel windmolens in zee.”

Toekomst voor vissers

Kraak vergelijkt de huidige en toekomstige windparken met de bouw van de afsluitdijk en de Deltawerken. “Toen hebben we ook hele gebieden afgesloten waar jonge vis opgroeit. En nu gaan we hetzelfde weer doen op zee. Toen is die visserman ook geraakt en die wordt nu opnieuw geraakt.” Als de uitkomst van het rapport van de overheid negatief uitpakt voor de vissers, dan is Kraak wel van mening dat ze zich erbij neer moeten leggen. “Dan moeten we met de vissers gaan kijken wat de beste gebieden zijn waar we die windmolenparken kunnen plaatsen.”

Er lopen momenteel nog gesprekken over de bouw van de windmolenparken. De vissers zijn daar uitgestapt wegens een gebrek aan toekomstperspectief. Kraak: “dit is te veel. We praten over 25 procent van de nu nog vrije Noordzee die bebouwd mag worden met windmolens.

Van den Berg: “Het is niet alleen belangrijk voor mijn toekomst. Maar ook voor de generaties die na ons gaan komen. Ik heb zoons die ook visser willen worden. Die denken er nog over na. Maar als ik die uitrol op zee op dit moment zie, dan denk ik: ‘jongens, doe het niet!'”

