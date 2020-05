Vissers gedupeerd door grootste windpark van Nederland

In de Noordzee op zo’n 23 kilometer van de Zeeuwse kust wordt gebouwd aan het grootste windpark van Nederland: Borssele 1&2. De groene energie die het park levert is goed voor het milieu, maar bepaald niet voor de visserij, stelt de Nederlandse Vissersbond.

Dankzij het enorme windpark, met een oppervlakte van 128,3 vierkante kilometer en daarop 94 windturbines, worden een miljoen Nederlandse huishoudens voorzien van groene energie. De Nederlandse visserij moet veel te veel offers brengen voor dit park van de Deense groene energieleverancier Ørsted, vinden ze. “De windmolenparken komen op visgronden te liggen”, aldus Johan Nooitgedagt van Nederlandse Visserijbond. “Dat betekent minder visgronden.”

Omvaren

Maar het verlies van visgronden is niet het enige gevolg, vertelt visser Willem Snoek. Zo moeten vissers een enorm stuk óm het windpark heen varen. “Als dat nu eens tien, twintig minuten is, maar die parken zijn zo groot dat we soms vier, vijf uur moeten omvaren. En dat week in, week uit.”

De bezwaren van de vissers worden niet serieus genoeg genomen, vindt Willem, en velen vinden dat met hem. “We zitten aan tafel maar we worden te weinig gehoord. En uiteindelijk komen de parken er tóch!”

‘Vissers in de verdrukking’

De Nederlandse Vissersbond staat achter ‘hun’ vissers, zegt Nooitgedagt. “Boeren en vissers voelen zich steeds meer in de verdrukking komen, en terecht. En daar strijd ik voor!”