Viskotters zoeken mee naar vermiste 14-jarige op Ameland: 'De kans dat we haar vinden is reëel'

Een groep van ruim twintig viskotters trekt sinds middernacht in colonne langs de kust bij Ameland. De vissers zoeken daar naar het stoffelijk overschot van het 14-jarige Duitse meisje dat zaterdag vermist raakte nadat ze in zee was gegaan. Een grootschalige zoekactie naar het vermiste meisje leverde zondag niets op.

De politie gaat ervan uit dat het meisje niet meer in leven is, maar hervatte maandag langs de kustlijn de zoektocht naar haar stoffelijk overschot. Op het water krijgen ze daarbij hulp van tientallen vissers die met hun kotters het zeewater afspeuren. “We zijn vanmorgen in formatie begonnen. Toen zijn we van het hart van Schiermonnikoog het westen in getrokken tot halverwege Ameland, dichtbij Buren, waar zij ook het water in is gegaan”, vertelt Robin Bouman, die de zoekactie heeft georganiseerd.

Spontane zoekactie

Het idee voor de zoekactie ontstond spontaan toen Bouman zondagochtend een nieuwsbericht las over het vermiste meisje. “Daar zat ik mee in mijn maag, dus toen heb ik een collega gebeld, groepsapp aangemaakt en binnen anderhalf, twee uur zaten er twintig man in die groepsapp.”

Volgens de visser voelde het “niet meer dan menselijk” om de zoekactie op touw te zetten. “Wij hebben ook de middelen ervoor”, vertelt Bouman. “We vissen met twee keer acht meter aan netten en zijn met twintig kotters, dus reken maar uit. Dat is 340 meter spanwijdte die we hebben met elkaar, dus de kans dat ze daarmee gevonden wordt is best wel reëel.”

“Na drie dagen begint zo’n lichaam te drijven en dan spoelt het waarschijnlijk wel – hoop ik – aan op het strand of op Schiermonnikoog. Ik vermoed hier op Ameland, maar ik denk dat de kans wel reëel is dat ze terug gevonden wordt.” Toch durft Bouman niet met zekerheid te zeggen dat de zoekactie van de kotters iets gaat opleveren. “Gelukkig hebben wij dit niet alle weken”, zegt Bouman. “Dit is de eerste keer in onze carrière dat we zo’n zoekactie op touw zetten, dus ik durf niet over kansen te praten.”

Geen contact met ouders

De vissers hebben geen contact met de ouders van het vermiste meisje over hun grootschalige zoekactie. “Ik denk dat zij wel genoeg aan hun hoofd hebben op dit moment”, zegt Bouman. “Het belangrijkste is dat wij het lichaam terug kunnen geven aan die ouders. Dat is het allerbelangrijkste.”

