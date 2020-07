Strandbezoekers Ameland vol lof over inzet garnalenvissers bij vermist 14-jarig meisje

Strandbezoekers op Ameland zijn vol lof over de inzet van garnalenvissers die met hun kotter naar het eiland zijn gevaren om daar te zoeken naar het vermiste 14-jarige meisje uit Duitsland.

Een van de Amelanders op het strand vindt het ‘fantastisch’ dat ze dit doen. “Helden zijn het. Ze geven hun dagelijkse werk ervoor op om te zoeken naar het kind.” De Amelander kan zich ook niet voorstellen hoe het voor de ouders van het meisje moet zijn. “Ik ben zelf ook vader en dan wil je dat dit kind zo snel mogelijk terug is bij haar ouders.”

Ook hij gelooft niet dat het Duitse meisje nog levend gevonden gaat worden. “Die kans is er niet. Dat is uitgesloten, maar je wil toch graag het lichaam terugbrengen bij de ouders. Dat is wat die mensen drijft om dit te gaan doen.”

De man leeft persoonlijk ook mee met de familie. “Ik ben naar het strand gegaan en heb gesprekken gevoerd met de reddingsbrigade en de brandweer. Iedereen was in rep en roer.”

‘Kippenvel’

Een andere bezoeker van het strand krijgt ‘kippenvel’ van de zoekactie. “Volgens mij is dit via een Whatsapp-groep gegaan en hebben ze met z’n allen besloten om dat meisje te zoeken. Die saamhorigheid, dat vind ik erg mooi.”

Een derde strandbezoeker prijst het initiatief dat iedereen probeert te helpen, maar is wat kritischer. “Dit moet je denk ik aan de professionele mensen overlaten, denk ik.”

Kritiek

De eerste strandbezoeker hoort ook om zich heen dat mensen kritiek uiten. Niet zozeer over de vissers, maar wel over de zwemmers. Zelf vindt hij dat overbodig. Toch denkt ook de inwoner dat niet verstandig was om ‘s avonds nog te zwemmen. “Zeker niet met die twee muien in de buurt. Maar goed, je kunt allemaal wel een mening hebben, maar daar help je die mensen niet mee.”