Visboer André wil oude stekkie in Arnhem terug: 'Mail de gemeente in ruil voor gratis kibbeling'

Jarenlang stond visboer André de Visscher met zijn kraam in de Arnhemse buurt Schuytgraaf. Dat beviel zowel hem als de lokale visliefhebbers – en dat zijn er veel – uitstekend. Hij moest vertrekken omdat er een nieuw winkelcentrum kwam met daarin een viswinkel. Maar ken je die van die viswinkel die zou komen..? Juist, die kwam er niet. Om zijn oude plekje terug te krijgen, bedacht hij een gouden deal.

Dat hij uiteindelijk plaats moest maken voor een winkelcentrum en een viswinkel, dat wist hij, maar het winkelcentrum staat er inmiddels maar die viswinkel is er nooit gekomen. “Als er geen viswinkel kwam, mocht ik terug”, vertelt André.

Hij heeft brieven geschreven naar de gemeente, gebeld, noem maar op maar hij “hoorde er weinig van”. Hij zei tegen zijn zoon: “we moeten een actie starten!”. Als mensen een mail sturen naar de gemeente waarin ze schrijven dat ze André terug op de Schuytgraaf willen en de kopie van de mail laten zien, krijgen ze gratis een pond kibbeling mét saus. Die oproep bleek niet tegen dovemans oren gericht. “Binnen de eerste week kwamen er 120 mails binnen”, glimt André.

‘Liefdevol’

En die mails waren vaak “liefdevol”, vervolgt de visboer trots. “Dat is zo leuk, ze houden bijna van je dat is toch geweldig, voor zo’n klein visboertje!” De actie loopt natuurlijk wel flink in de papieren, maar daar denkt hij maar liever niet aan. “Het is een dure grap ja, maar dat wil ik niet weten. Dat heb ik er voor over, want ik wil graag terug.”

Rene Kraaijenbrink, raadslid van Arnhem Centraal, springt voor André in de bres. Hij las het relaas van de visboer in de buurtapp en gaat “vechten” om André op zijn oude, vertrouwde plekje terug te krijgen. “De winkel heeft een buurtfunctie”, vindt hij. “Het is een momentje waarop mensen bij elkaar komen.”