Eigenaresse gooit tegen regels in bar open bij bowlingcentrum: 'Ik wil niet failliet'

Monique Wirtz is de wanhoop zo nabij, dat ze de bar van haar bowlingcentrum in Huizen – tegen alle regels in – weer opengooit. “Als ik niks krijg, moet ik mijn inkomsten ergens vandaan halen”, aldus de onderneemster.

Haar bowlingbaan mag open, maar er mag niet gegeten of gedronken worden. Het is voor Monique volledig onduidelijk welke steun ze krijgt en hoe lang dat nog gaat duren. “Ik krijg niks en ze luisteren niet. Ik krijg geen enkele reactie op brieven die ik stuur naar Rutte of naar Kamerleden”, vertelt ze. “Ze laten ons gewoon bungelen in onze strop. Dus dan moet het maar zo.”

Mijn zakken zijn leeg

Monique hoopte begin deze week nog dat er goed nieuws voor haar zou volgen tijdens de persconferentie. Dat viel echter tegen. “Dan hoor ik ze zeggen. We doen dit samen, hou vol. Wat moet ik nog volhouden? Mijn zakken zijn leeg.” Bang voor een boete is ze niet. “Niemand van de overheid reageert tot nu toe ergens op, dus ze zullen dit ook wel niet zien. En als ik wel een boete krijg, dan vecht ik hem aan.”

Monique Wirtz is niet de enige in de branche die het moeilijk heeft. Voorzitter Frits van Dijk van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers trok al eerder aan de bel. Hij zegt dat bijna alle bowlingbanen op omvallen staan in Nederland.

Begrip

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat ze het afkeuren dat doelbewust de coronaregels niet worden gerespecteerd, maar dat ze wel veel begrip hebben voor de situatie van onderneemster uit Huizen.

“Het valt niet uit te leggen naar ondernemers én gasten dat men wel elders drankjes kan kopen en deze mag nuttigen op de bowlingbaan, maar dat er in het bowlingcomplex zelf geen drankjes mogen worden verkocht”, aldus de woordvoerder.

Monique blijft voorlopig drankjes schenken aan de paar mensen die er komen. “Ik houd de bar open tot we steun krijgen en ik in gesprek kan met iemand van de overheid die me kan uitleggen waarom ik geen drankjes mag schenken en een bowlingbaan in een hotel wel.”