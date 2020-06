Vijf jaar cel voor Nederlandse drugsatleet Roelf B. voor drugshandel op Sziget

De 22-jarige Roelf B. en de 23-jarige Gert-Jan N. krijgen vijf jaar cel voor drugshandel op het Hongaarse festival Sziget. De rechtbank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest veroordeelde de jeugdvrienden omdat ze tijdens het grote muziekfestival vanuit hun tent drugs met een straatwaarde van 300.000 euro verkochten.

Eerder op de dag bekende de Nederlanders al schuld en aanvaardden een strafvoorstel voor respectievelijk acht en tien jaar van het Openbaar Ministerie. N. verdiende volgens het OM in Hongarije een iets hogere straf omdat zij hem als het brein van de drugshandel zien

‘Amateuristische actie’

De rechter vonniste lager. Ze kunnen na twee derde van hun straf om vrijlating vragen, zei hij. Daarna mogen ze vier jaar lang Hongarije niet in.

De advocaten van de Nederlanders omschreven de drugsverkoop als een amateuristische actie ingegeven door het tolerante Nederlandse drugsbeleid. De rechter ging daar niet in mee. “Handel in drugs is in elk land illegaal.” Maar hij zei dat hij toch voor lagere straffen had gekozen omdat zij geen strafblad hadden en schuld hadden bekend. “U krijgt dezelfde straf omdat u dezelfde verantwoordelijkheid had”, zei hij.

De jeugdvrienden betuigen in emotionele verklaringen “spijt te hebben voor het veroorzaakte leed aan Hongarije”. De rechter leek dat te waarderen. Hij zei dat het duo minder gevaarlijk was dan professionele drugshandelaren.

Andere regels op festivals

In de rechtszaal probeerde hoofdverdachte N. de rechtbank ervan te overtuigen dat hij zijn vriend niet had overgehaald om de drugs te verkopen. Ook erkende hij niet direct dat hij de hoofdschuldige is. Na overleg met zijn advocaat zei hij: ”Sorry dat ik niet duidelijk heb geformuleerd. Ik verkocht drugs en had een prijslijst. Ik schaam mij voor wat ik heb gedaan.”

De openbare aanklager wilde weten waarom hij in drugs handelde. N. zei dat hij dacht dat de strenge regels niet golden voor festivals. In een artikel dat hij had gelezen stond dat het op festivals ”anders aan toegaat dan in het echte leven”.

De langzaam in kettingen en handboeien lopende B. wilde niet in gaan op vragen over hoe hij was behandeld. Maar in de rechtbank zei de voormalige atleet dat hij hartproblemen heeft gekregen sinds hij in de gevangenis zit.

Handel vanuit hun tent

Ze waren tijdens Sziget betrapt met bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilo joints, die ze vanuit hun tent verkochten. Ze hadden 5000 gedrukte prijslijsten met daarop ook telefoonnummers. In hun auto werd na hun aanhouding nog meer drugs gevonden.

De Hongaarse justitie is ervan overtuigd dat de twee niet alleen handelden, maar andere verdachten zijn nooit bekend geworden. “Ze hebben ons nooit de namen willen geven van de handelaren die hen de drugs leverden”, zei de openbaar aanklager eerder.