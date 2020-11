Vier senatoren Forum voor Democratie stappen uit de partij

Vier van de tien senatoren van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie splitsen zich af van de partij. Dat zegt Bob van Pareren, een van de vier, vrijdag op Twitter. Ze vinden dat de partij niet sterk genoeg afstand heeft genomen van racisme en antisemitisme.

“Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt is niet de onze”, stelt Van Pareren mede namens zijn collega’s Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans. “Wij nemen nadrukkelijk hier afstand van en stappen op.”

Aan onze kiezers, FVD leden en anderen, Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt is niet de onze. Wij nemen nadrukkelijk hier afstand van en stappen op. 1/2 — Bob van Pareren (@BPareren) November 27, 2020

De vier geven aan wel in de Eerste Kamer te blijven. “Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer.”

2/2. Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer en Staten. Senatoren Toine Beukering, Hugo Berkhout, Otto Hermans en Bob van Pareren. — Bob van Pareren (@BPareren) November 27, 2020

Weinig over van senaatsfractie

Naar aanleiding van het conflict met Baudet gaven ook de senatoren Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij eerder deze week al aan dat ze opstappen bij FVD. Ook zij gaan wel verder in de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk of de uit FVD gestapte senatoren straks samen een fractie gaan vormen of op persoonlijke titel verdergaan.

Van de senaatsfractie van FVD blijft nu weinig meer over. Ook senator Paul Cliteur, die geldt als de mentor van Baudet, hield het deze week voor gezien. Hij stapte uit de Eerste Kamer, omdat hij vond dat Baudet te hard werd aangepakt.

Vorig jaar splitsten de senatoren Henk Otten en Jeroen de Vries zich al af van de toen nog twaalf leden tellende FVD-fractie na een conflict. Zij vormen sindsdien de Groep-Otten.

