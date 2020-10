Ssschrikken geblazen: Michel vindt vier meter lange python in de sloot

Je zult tijdens je hardlooprondje vast wel eens iets opmerkelijks zijn tegengekomen. Maar het verhaal van Michel ga je niet snel overtreffen: hij stuitte aan de Bremweg in Etten-Leur op een vier meter lange python.

Michel was met twee vrienden aan het hardlopen toen hij een opgevouwen slang in de sloot zag liggen. “Ik dacht in de eerste instantie dat het boa constrictor was”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “We hebben meteen wat foto’s gemaakt en doorgestuurd naar de politie en natuurbeheer.”

Python bleek dood

De slang bleek al dood toen Michel het dier vond. “De slang bloedde uit zijn mond. Iemand heeft hem waarschijnlijk gedumpt en op de kop geslagen? Je zag aan het eind van zijn lichaam dat hij niet zo lang geleden nog gegeten had.”

Medewerkers van de gemeente hebben de slang uiteindelijk opgehaald. Hoe de slang in de sloot terecht is gekomen en van wie het dier is, is nog niet duidelijk. Daar doet de politie nog onderzoek naar.

“De politie heeft nog gekeken of de slang gechipt was en dat was niet het geval”, weet Michel. Bang was hij niet toen hij de slang aantrof in de sloot. “Ik vond het heel bijzonder. Zoiets maak je nooit mee. Eerder deze week waren er nog berichten dat je moet uitzien naar de hazelworm, een hagedis zonder pootjes, en dan vinden wij een python van vier meter.”

Foto’s: Michel