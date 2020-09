Medewerkers van sportschool Pellikaan in Amersfoort wisten niet wat ze zagen. Achter het gebouw troffen zij een meterslange gifslang. Na onderzoek bleek het te gaan om een heuse cobra. Dat meldt de Stentor.

“Een tuinslang zeker,” grapte bedrijfsleider Dennis Verweij nadat de medewerkers het incident bij hem meldden. “We nemen elkaar wel vaker in de maling,” legt hij zijn reactie uit aan De Stentor. “Ik zei: ‘Stuur maar een filmpje door’. Wat ik toen zag: dat was echt wel een serieuze slang.”

Tropische gifslang

De Dierenambulance werd gealarmeerd, maar ook zij wist geen raad met het enorme beest. Er werd uiteindelijk een slangendeskundige uit Amsterdam opgetrommeld. “Die bevestigde dat het een cobra was, een van 2,5 meter”, zegt Verweij. “Het is een tropische gifslang, die niet houdt van kou. Daarom was hij gelukkig heel sloom.”

Vermoedelijk is het dier bij iemand uit een terrarium ontsnapt. Voorlopig wordt hij elders ondergebracht, na te zijn meegenomen door de slangenkenner.

Bron: ANP

Beeld: Unsplash