Verzet tegen bouw woonlocaties voor arbeidsmigranten: niet in míjn achtertuin

Arbeidsmigranten in ons land hebben het moeilijk. Veel arbeiders, uit vooral Oost-Europa, knappen klussen op waar wij ons als Nederlanders niet aan willen branden. Hun lonen zijn laag en leefomstandigheden zijn slecht. Daarnaast zijn er niet veel mensen die wachten op grootschalige huisvesting voor de migranten bij hen in de buurt.

Door heel Nederland is er verzet tegen de bouw van woonplekken voor arbeidsmigranten. In Terneuzen, Dronten en de kop van Noord-Holland zien inwoners het niet zitten dat er tientallen Oost-Europese arbeidskrachten in de buurt komen wonen. De inwoners vrezen voor overlast. Dit hebben ze ook glashelder gemaakt bij het gemeentebestuur, maar voelen ze zich niet gehoord.

Verzet

Zo verzetten inwoners van Slootdorp, dat ligt in de gemeente Hollands Kroon, zich al jaren tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op een historische plek: het Joods Werkdorp. Ze begrijpen best dat de bedrijven in de regio werknemers nodig hebben. Maar willen niet dat die bij hen in de achtertuin komen te wonen.

“Wij strijden al zo’n twaalf jaar tegen de komst van huisvesting voor arbeidsmigranten in het Joods Werkdorp”, vertelt inwoner Peter van Unen. “Die mensen komen hier helemaal niet in de buurt te werken en we vinden de plek totaal niet gepast. Maar de gemeente heeft dit nu eenmaal ooit besloten en als zo’n trein is gaan rijden kun je hem kennelijk niet meer tegenhouden. We hebben eerder al eens met succes bezwaar aangetekend, maar nu komt de huisvesting er alsnog.”

Actie voeren

Van Unen en velen met hem begrijpen best dat arbeidsmigranten ergens moeten wonen. Die werkkrachten zijn nodig maar wij vinden dat bedrijven zelf maar iets moeten regelen. “Zet ze dan bij zo’n bedrijf op een industrieterrein bijvoorbeeld.” De Slootdorpers geven zich nog niet gewonnen. “Wij voeren hier met een groepje mensen actie tegen en hebben ook contact met actievoerders tegen huisvesting van arbeidsmigranten op andere plekken in Hollands Kroon.”

Wethouder Theo Meskers snapt de zorgen van inwonenden. Eerder werden er in de gemeente al arbeidsmigranten gehuisvest. Die zorgden toen voor veel overlast. Maar dergelijke werkkrachten zijn nu eenmaal hard nodig in de regio, benadrukt hij. “We luisteren wel naar deze inwoners, maar we zijn het niet met elkaar eens.” Hij stelt dat de bezwaren van inwoners absoluut zwaar wegen, maar wijst naar bijvoorbeeld het ‘Polenhotel’ op Agriport A7 in Middenmeer. “Sinds het gebouw er staat zijn er weinig meldingen van overlast”, aldus Meskers.

Het kabinet heeft een speciaal ‘aanjaagteam’ aangesteld, dat onder leiding van Emile Roemer met deze problematiek aan de slag gaat.

Wat Vindt Nederland?

Uit een rondvraag onder ons Wat Vindt Nederland-panel blijkt dat een meerderheid – 51 procent – van de ruim 2700 deelnemers vindt dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft en daarom fatsoenlijke huisvesting verdienen. Maar liever niet in hun 'achtertuin'. 58 procent van de panelleden is bang voor overlast als er in hun buurt arbeidsmigranten komen wonen.

wonen.

Voor sommigen is die angst het gevolg van in het verleden behaalde resultaten. “Als de arbeidsmigranten zich gewoon normaal gedragen geen probleem. Helaas hebben wij er meerdere in de straat zitten met de nodige overlast”, zegt een deelnemer. Het ligt ook erg aan het soort arbeidsmigranten, stelt een ander. “Ik ben niet bang voor overlast van arbeidsmigranten die zich hier vestigen. Wel voor grote groepen die hier voor een paar maanden komen, zich een slag in de rondte werken en met teveel in huizen gepropt worden. Daarbij hebben we ervaren dat rondhangen en alcoholmisbruik voor overlast zorgde.

