Utrechtse politie trekt wapen naar verwarde messenzwaaister op marktplein

In Utrecht is woensdagmiddag iemand onder schot gehouden door agenten. De verwarde vrouw liep met twee grote messen op een plein in het centrum van de Domstad, waar op dat moment markt gehouden werd.

De politie kreeg een melding binnen van een rondlopende vrouw die op het Vredenburgplein “met messen aan het zwaaien” zou zijn. In de meldkamer was op beelden van het cameratoezicht te zien dat de vrouw inderdaad twee grote messen in haar handen had.

Lees ook: Wijkagenten steeds meer tijd kwijt aan noodhulp: ‘Zorgwekkende ontwikkeling’

Toen de agenten ter plaatse kwamen, probeerde de messenzwaaister weg te vluchten. Ze rende het winkelende publiek in, maar vanaf de andere kant kwam nog een agent toegesneld. Omdat de gewapende vrouw op hem afrende, voelde de politieman zich genoodzaakt om zijn dienstwapen te trekken en op de vrouw te richten.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Heldhaftige omstander

Op dat moment dook er uit onverwachte hoek een omstander op, die haar vervolgens naar de grond werkte. Hierop kon de politie de verwarde vrouw aanhouden. Het is niet bekend hoe zij er nu aan toe is. De heldhaftige omstander raakte door het tumult uit het oog, die politie is op zoek naar diegene.

Lees ook: Omstander helpt Utrechtse wijkagente bij achtervolging: geeft zijn fiets

De politie laat verder weten dat het incident “aardig wat indruk” heeft gemaakt op de agenten. “Wij kunnen ons voorstellen dat er ook omstanders zijn die geschrokken zijn.” Ooggetuigen die behoefte hebben om over de gebeurtenissen te praten, kunnen contact opnemen met de Utrechtse politie.