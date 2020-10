Dat ook de politie soms best een beetje hulp kan gebruiken werd dinsdag maar weer eens duidelijk in de Utrechtse binnenstad. Daar kon een wijkagente twee mannen aanhouden dankzij een behulpzame burger.

Wijkagente Jolien Schurink kreeg dinsdagavond melding van twee dronken mannen die in het centrum van de Domstad andere mensen lastigvielen. Eenmaal ter plaatse zetten de overlastgevers het op een rennen. De politievrouw maande de heren om te blijven staan, maar daar trokken ze zich weinig van aan.

‘Politiehart sneller kloppen’

Daarop zette ze de achtervolging in. Een oplettende omstander schoot haar te hulp en gaf de wijkagente zijn fiets. Eenmaal op de tweewieler gesprongen was het al snel einde oefening voor de vluchters. De alerte burger was zelf namelijk ook mee gerend en met zijn hulp konden de twee mannen worden aangehouden.

Schurink is erg dankbaar voor de burgerhulp. “Als je tijdens de achtervolging omstanders verschrikt ziet kijken maar toch hulp bieden dan gaat een politiehart sneller kloppen”, laat de wijkagente weten op Instagram. De man heeft direct na de aanhouding zijn fiets weer teruggekregen en kan nog een bedankje verwachten. “Bloemetje is onderweg.”

De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht wegens openbaar dronkenschap. Daar bleken de overlastgevers inderdaad onder invloed van alcohol te zijn.

Beeld: Politie