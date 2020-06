Zwaar verwaarloosde katten uit woning gehaald in Rotterdam: 'Kitten at peuken uit een asbak'

De dierenbescherming heeft na een melding 36 zwaar verwaarloosde katten gered uit een vervuilde woning in Rotterdam. De katten, poezen en kittens waren te dun, vies en leefde onder erbarmelijke omstandigheden.

Om te voorkomen dat ze krolse poezen zouden dekken, zaten zes katers opgesloten in een gangetje van één bij twee meter met alleen een vieze kattenbak. In de woonkamer zaten nog eens drie katers opgesloten in kleine, vervuilde benches. Ook liepen er 27 poezen en kittens in de kamer. “Het gescheiden houden van katers en krolse poezen was niet erg gelukt, want er liepen drachtige poezen tussen”, zegt de inspecteur. “De meesten waren angstig en niet benaderbaar en één van de kittens zat nota bene as en peuken uit een asbak te eten!”.

Frituurvet

De dieren waren zo bang dat ze niet ter plekke door een dierenarts konden worden onderzocht. Dat is bij het opvangadres alsnog gelukt. Daar bleek een van de katten bleek brandwonden te hebben door frituurvet. “De kat zat voortdurend aan de wonden te likken en te bijten”, aldus de inspecteur. Tijdens de operatie bleek het diertje ook inwendige verwondingen te hebben. “Als gevolg daarvan is een achterpoot geamputeerd.” Volgens de dierenarts die het dier behandelde, moet de kat veel pijn hebben gehad.

Andere katten waren te dun, hadden een met ontlasting vervuilde vacht, kale plekken, vieze ogen en ademhalingsproblemen. Daarnaast hadden een aantal katten een slecht gebit.

Veilig opgevangen

Alle katten zijn uit de woning gehaald naar een veilig opvangadres gebracht. Daar worden ze voorbereid op adoptie door een nieuw baasje. “De meeste dieren zijn inmiddels een stuk rustiger en met de kittens gaat het gelukkig goed.” aldus de inspecteur.

De eigenaar van de verwaarloosde katten draait op voor alle kosten. Het is niet bekend wat de verdere gevolgen zijn voor het baasje.