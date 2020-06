Beschieting kat in Hedel wakkert angst aan voor meer slachtoffers: 'Komt onze kat wel heelhuids thuis?'

De beschieting van kat Memphis in Hedel wakkert de angst voor nog meer slachtoffers in het dorp weer aan. Memphis is de zoveelste kat die in het dorp is beschoten. “Er zit een kattenhater hier in de buurt. We maken ons elke avond zorgen of onze kat heelhuids thuiskomt”, zegt Alexis van den Bogaard-Wels tegen Hart van Nederland.

Haar kat werd vorig jaar april beschoten. Alexis merkte toen dat haar kat ‘s avonds niet thuis was gekomen, en pas de volgende dag aan kwam strompelen. “We zijn toen naar de dierenarts gegaan en daar bleek dat haar darmen helemaal waren verpulverd door een kogel. We hebben daarom de kat moeten laten inslapen”, zegt Alexis.

Lees ook: Kater Memphis zoveelste slachtoffer Hedelse ‘kattenschieter’: beloning voor gouden tip

Het bleef voor Alexis helaas niet bij één slachtoffer. Een tweede kat van haar werd een paar maanden daarna ook beschoten. “Ze werd beschoten in haar nek. De kogel zit bij vitale delen, en daarom moest de kogel blijven zitten.”

Kattenschieter in het dorp

Alexis is ervan overtuigd dat iemand in Hedel het gemunt heeft op katten. Vorige week dinsdag was het namelijk wéér raak. Toen kwam kat Memphis vlak voor het slapen gaan thuis met een schotwond. Vrijdag is de kat geopereerd en naar omstandigheden gaat het weer goed met hem.

Sheila Baegen, de eigenaresse van Memphis, schrok zich kapot toen ze zag dat haar kat was beschoten: “Het is eerder gebeurd, maar je verwacht niet dat het bij jouw kat gebeurt. Wie doet nou zoiets? Dit is niet zomaar een kwajongensstreek”, zegt ze tegen Hart van Nederland. Sheila heeft aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment wordt ook nog een andere kat vermist. Het is niet duidelijk of de vermissing te maken heeft met de beschietingen.

Zowel Alexis als Sheila maken zich ernstige zorgen en zijn bang dat hun kat opnieuw slachtoffer wordt van de schutter. “Je moet katten echt haten als je dit doet. Wij hebben duizenden euro’s gespendeerd om de tuin ‘katdicht’ te maken. Het is heel spannend als ze weer op straat gaat lopen”, zegt Alexis. Sheila vult haar aan: “De katten lopen niet ver weg, dus het moet bijna wel iemand in de buurt zijn die dit doet. Dat maakt het extra eng.”