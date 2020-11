Grapperhaus: Ook vervoeren van vuurwerk wordt verboden

Ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is.

Dat heeft minister Ferd Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad gezegd. Handhavers gaan hierop controleren. Het is onderdeel in een pakket van maatregelen om de handhaving tijdens de jaarwisseling behapbaar te houden in het kader van de coronacrisis.

Geen verbod op bezit

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s wilden graag dat het bezit van vuurwerk ook zou worden verboden, maar dat is volgens de minister “net een brug te ver. Dat ligt juridisch te ingewikkeld.” Het vervoeren van vuurwerk vanuit België en Duitsland mag ook niet. “Hiertegen kun je optreden.”

