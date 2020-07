De 22-jarige vrouw uit Utrecht die werd vermist, is zondag tijdens een zoekactie aangetroffen. Ze is naar omstandigheden in goede gezondheid, laat de politie weten.

De vrouw werd vermist sinds 1 juli. Ze verdween kort nadat ze werd ontslagen uit de afdeling psychiatrie van het UMC. De familie van de vrouw maakte zich ernstige zorgen.

Later meer.

Beeld: Michel van Beers