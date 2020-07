Grote zoektocht op touw voor vermiste Annemarie Provo Kluit (22)

Het veteranen search team en de politie gaan morgen met tientallen mensen zoeken naar Annemarie Provo Kluit. De 22-jarige vrouw is sinds woensdagmiddag vermist. De familie vertelt aan Hart van Nederland erg bezorgd te zijn: “Als zij vandaag nog wordt gevonden, is er nog een kans op een goede afloop.”

Afgelopen woensdag 1 juli verliet Annemarie te voet haar kamer in de binnenstad van Utrecht. Daarna werd ze nog rond 16.00 uur gezien bij de Etos aan de Twijnstraat, vlakbij NS-station Vaartse Rijn.

Annemarie werd woensdag ontslagen uit de afdeling psychiatrie van het UMC. Na haar ontslag is zij nog teruggekeerd naar haar woning, maar sindsdien is ze spoorloos. Niemand heeft meer contact met haar kunnen krijgen.

Zoektocht

De familie vermoed dat ze naar een park of een bos rondom Utrecht is gegaan, mogelijk in het bezig van een ruime hoeveelheid medicijnen. Een tiental familieleden is zaterdag aan het zoeken geslagen in de buurt van Amelisweerd en Biltse Hoek. Zondag gaat zo’n vijftig mensen van het veteranen zoekteam en de politie meehelpen bij de zoektocht.

Op camerabeelden is te zien dat Annemarie woensdag een grijze trui met capuchon, een zwarte broek en rode schoenen van het merk Vance droeg. De 22-jarige Annemarie is 1,75 meter lang, heeft grijsblauwe ogen en heeft donkerblond halflang haar.

De politie roept mensen met tips op om contact op te nemen via 0800-6070 of online via het tipformulier.