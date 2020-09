Politie begonnen met 'ultieme poging' om sinds 1974 vermiste Piet en Hans te vinden

De politie is in Liessel begonnen met een “ultieme poging” om de sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten te vinden. Er wordt in het water van de Brink op twee locaties gezocht naar de lichamen van de verdwenen vrienden.

Jan Hölskens, de broer van Piet, probeert al jaren de onderste steen boven te krijgen rond de vermissing. Samen met privédetective Judith Hoeben kwam hij tot de conclusie dat de auto van de vermiste mannen in De Brink bij Liessel moet liggen. Na vele gesprekken en tips werd het eigen onderzoek overgedragen aan de politie. Die heropende twee jaar geleden het onderzoek.

Metersdiep graven

In een zoekactie in het meer in 2018 werd geen direct spoor naar de mannen gevonden, maar werd er diep op de bodem wel metaal aangetroffen. Op die plekken wordt vandaag metersdiep gegraven in de hoop de auto aan te treffen. “We verheugen ons op dinsdag en hebben de hoop het hiermee af te kunnen sluiten”, zei Jan eerder tegen Hart van Nederland.

Misdrijf verjaard

De politie gaf eerder aan dat zelfs als de vermiste mannen worden gevonden, mogelijk niet meer is vast te stellen hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Dat is ook niet meer relevant voor het onderzoek, want een eventueel misdrijf is sowieso verjaard. Mocht dit onderzoek niets opleveren, dan zijn er geen verdere aanknopingspunten meer.

Om die reden is broer Jan samen met privédetective Hoeben een petitie gestart. Geen enkele moord mag verjaren, vinden zij. De petitie is om het moment van schrijven 2500 keer ondertekend.

Verhouding met getrouwde vrouw

Piet en Hans verdwenen in de nacht van 16 op 17 maart 1974 na een avond stappen in Deurne. De politie gaat ervan uit dat ze zijn vermoord. Hans zou een geheime verhouding hebben gehad met een getrouwde vrouw. Een van de scenario’s is dat hij naar een afgelegen plek is gelokt en daar is omgebracht. Aangenomen wordt dat Piet als getuige ook is vermoord.