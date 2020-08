Zoekactie naar drenkeling in de Maas bij Kessel gaat zondag verder

De brandweer in Limburg heeft zaterdagavond in de Maas bij Kessel vergeefs gezocht naar een drenkeling. Volgens de brandweer is tussen daar mogelijk een man te water geraakt. De brandweer kreeg hulp van gasten van een naburige camping, die met boten en jetski’s mee zochten.

Volgens de eerste meldingen was er een jongen van ongeveer 12 jaar te water geraakt. Later gaf de brandweer aan dat er een man werd vermist. De scheepvaart werd tijdens het zoeken gestremd. Ook het veer dat tussen Beesel en Kessel over de Maas vaart, werd tijdens de zoekactie lang stil gelegd. Dat leidde tot lange rijen wachtende fietsers en auto’s. Het was er druk, omdat veel verkeer via het veer de Maas over wilde als gevolg van de afsluiting van de Maasbrug in Roermond. Die is dit weekend dicht voor onderhoud.

Sonarboot

De melding van een persoon te water in Kessel kwam vlak na 19.00 uur bij de meldkamer van de hulpdiensten binnen. De brandweer rukte met duikers, boten en mannen in waadpakken uit om de drenkeling te zoeken. Een politiehelikopter speurde de Maas vanuit de lucht af. Rond 21.30 uur vond een sonarboot een plek waar mogelijk een lichaam onder water zou kunnen zijn. Duikers ging op zoek, maar konden er niets vinden.

De invallende duisternis bemoeilijkte de zoektocht. Rond 22.45 uur werd het zoeken gestaakt. De politie zoekt zondag verder.

