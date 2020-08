7-jarige drenkeling Zevenhuizerplas in ziekenhuis overleden

De 7-jarige jongen die maandag uit de Zevenhuizerplas in de Rotterdamse wijk Nesselande werd gered, is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Dat laat de politie Rotterdam weten. De jongen werd uit het water gehaald en aan de kant gereanimeerd.

In de Zevenhuizerplas ligt een boeilijn, achter deze lijn kan de plas tot wel 22 meter diep worden en is het dus gevaarlijker om te zwemmen. Het jongetje zwom achter deze lijn toen hij vermist raakte. Hij lag ongeveer een kwartier onder water toen toegesnelde hulpdiensten hem vonden.

Menselijke ketting

Op social media laten omstanders weten dat de moeder van het jongetje gedurende de vermissing erg in paniek was. Enkele mensen maakte een menselijke ketting om de jongen te zoeken. Uiteindelijk werd de jongen net buiten bereik van deze ketting gevonden.

Hij werd aan de kant gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Foto: Video Duivestein