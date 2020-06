Vermeende ontvoerder Madeleine McCann mogelijk ook betrokken bij vermissing Jaïr Soares

De Nederlandse politie gaat na of de Duitser die is opgepakt voor de verdwijning van Madeleine McCann misschien ook iets te maken heeft met de vermissing van Jair Soares. Dat 7-jarige jongetje verdween in augustus 1995 bij de duinen van Monster en is sindsdien spoorloos.

De politie in Den Haag zal contact opnemen met de collega’s in Duitsland.

“We volgen de ontwikkelingen in dat onderzoek op de voet en bekijken of er eventueel verband bestaat tussen de sinds 4 augustus 1995 vermiste Jair Soares en de andere vermissingen waar deze verdachte mogelijk aan wordt gelinkt”, laat een woordvoerder weten na een bericht van De Telegraaf. Hij kon niet zeggen of er aanwijzingen zijn dat de Duitse verdachte betrokken was bij de verdwijning van Jair.

Madeleine McCann

Duitsland arresteerde onlangs een 43-jarige man, die al in de gevangenis zat voor andere misdrijven. Aanklagers denken dat hij in 2007 de toen 3 jaar oude Madeleine ‘Maddie’ McCann heeft vermoord. Zij verdween tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal.

ANP