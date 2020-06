Duitser nieuwe verdachte in verdwijningszaak Madeleine McCann

Er is een nieuwe verdachte rond de verdwijning van Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween uit een appartement in Portugal. Het gaat om een Duitse man, die al voor een ander vergrijp in Duitsland in cel zit. De Britse en Duitse politie spreken woensdag van een “belangrijke ontwikkeling” in de zaak.

De politie wil iedereen spreken die meer weet over de verdachte, van wie zijn identiteit nog niet bekend is gemaakt. De man zou iets te maken hebben met twee auto’s die mogelijk een verband hebben met de verdwijning. De voertuigen, een Jaguar en een Volkswagen, zijn in beslag genomen door de Duitse politie.

Ook zou de verdachte op de avond van de verdwijning zijn gebeld door telefoons uit de buurt van Praia da Luz, het gebied waar de destijds 3-jarige McCann met haar familie verbleef.

“Misschien weet u iets of bent u op de hoogte van sommige dingen die hij heeft gedaan. Of misschien heeft hij u in vertrouwen verteld over de verdwijning van Madeleine”, zei een rechercheur. “Er zijn meer dan dertien jaren verstreken en uw loyaliteit kan zijn veranderd. Deze persoon zit in de gevangenis, dus het is tijd om naar voren te komen”. De Britse politie benadrukte niet te weten of het meisje nog in leven is of niet.

Vooral de Britse pers besteedt nog altijd veel aandacht aan deze zaak, mede door de ouders van het meisje die hun zoektocht naar hun dochter nooit hebben opgegeven. Er werden al eerder verdachten aangehouden die vervolgens weer vrij werden gelaten.

