Politie pakt man op in Arnhemse wijk Geitenkamp die illegaal vuurwerk verkocht

De politie heeft woensdag in de onrustige wijk Geitenkamp in Arnhem een 31-jarige man aangehouden voor het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk. De politie kwam de man op het spoor tijdens een al langer lopend onderzoek.

Agenten hielden de man in de gaten bij een verkoop van illegaal vuurwerk. Toen hij dat door had, sloeg hij op de vlucht, maar werd na een korte achtervolging ingerekend. De verdachte had zes kilo zwaar vuurwerk op zak. Daarnaast werd er in zijn huis is zeven kilo aan illegaal vuurwerk gevonden.

Het gaat onder andere om Italiaanse bommen, verschillende soorten cobra’s, nitraatbommen, screams, sinks en mortierbommen.

Harde maatregelen op komst

In Geitenkamp is het al een paar nachten onrustig. De politie en overlast gevende jongeren voeren ‘s avonds en ‘s nachts een kat-en-muisspel uit in de wijk. Daarbij gooien de relschoppers zwaar illegaal vuurwerk op straat. Ook richten ze vernielingen aan en worden er brandjes aangestoken. In de afgelopen dagen zijn er twintig jongeren opgepakt.

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde donderdag harde maatregelen aan tegen de overlastgevers. Behalve de politie zijn er daarom ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd. Bovendien wil de burgervader dat mensen uit hun huis worden gezet als daar zwaar vuurwerk wordt gevonden.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SPS Media