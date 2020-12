Wordt het ‘coronamoe’, ‘hoestschaamte’ of toch ‘jojolockdown’? Vanaf nu kan er weer gestemd worden op het Woord van het Jaar, de jaarlijkse verkiezing van woordenboekenmaker Van Dale. Het dominante thema dit jaar: corona.

Van Dale heeft twintig nieuwe woorden genomineerd voor de editie van 2020. Veel woorden in de Woord van het Jaar-verkiezing hebben dit jaar te maken met de invloed van de coronacrisis op de samenleving. Slechts drie woorden in de lijst hebben geen link met het coronavirus.

Zo is ‘racismeknielen’ terug te vinden, met als betekenis ‘knielen als symbool van verzet tegen racisme’. Ook ‘stekkergekte’ staat op de nominatielijst. Dat wordt omschreven als ‘een vorm van gekte voorgestelde grootschalige transitie naar elektrisch aangedreven apparaten, zoals stekkerauto’s’. Binnen dezelfde categorie maakt ook ‘klimaatwanhoper’ kans.

Covidioot of viruswappie?

De overige zeventien genomineerden hebben allen dus wel iets te maken met het nieuwe virus, al is ‘corona’ lang niet altijd terug te vinden in het woord zelf. Toch zullen veel mensen bij woorden als ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘kuchscherm’ zonder enige twijfel snappen over welk onderwerp het gaat. Ook de ‘fabeltjesfuik’ van presentator Arjen Lubach zal velen niet zijn ontgaan.

Je kunt tot 14 december stemmen op je favoriete woord. Vorig jaar werd ‘boomer’ uitgeroepen tot Woord van het Jaar. Het woord – waarmee jongeren conservatieve ouderen mee omschrijven – kreeg 41,8 procent van de stemmen en eindigde daarmee boven ‘klimaatspijbelaar’ en ‘klimaatdrammer’.

Dit is volledige lijst met genomineerden voor Woord van het Jaar 2020: