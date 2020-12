Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 4.610, dat zijn er 987 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 1.721, dat zijn er 21 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 481, dat zijn er 25 minder dan op zondag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 08:10 – ‘Ministerie wees aanbod extra testcapaciteit dit voorjaar af’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft begin april een aanbod om in Nederland dagelijks zo’n 60.000 extra coronatests te verwerken in de wind geslagen. Het ging om capaciteit bij laboratoria in de biotechnologische industrie, die ook op het coronavirus kunnen testen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de uitbreiding van de testcapaciteit sinds het voorjaar.

Het ministerie bevestigt aan de krant dat er geen gebruik is gemaakt van het aanbod. Dat zou komen omdat “er op dat moment al veel andere opties werden opgepakt” en er ruim voldoende testcapaciteit was voor het testbeleid dat minister Hugo de Jonge voor ogen had.

Daarnaast zou er onzekerheid zijn of die capaciteit na de zomer nog wel beschikbaar zou zijn. De verwachting was “dat deze bedrijven slechts tijdelijk zouden kunnen helpen”. HollandBio – die de testcapaciteit inventariseerde en aanbood – ontkent dat die langdurige beschikbaarheid is besproken. De belangenvereniging zegt alleen een telefonische afwijzing te hebben gekregen.

Update 07:30- Mondkapjesplicht ingegaan voor publieke binnenruimtes

Vanaf vandaag gaat de landelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes in. De verplichting geldt onder andere in openbare gedeeltes van overheidsgebouwen, scholen, winkels en stations. Ook contactberoepen zoals kappers én hun klanten moeten een mondneusmasker dragen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen die dertien jaar of ouder is.

Zijn spatschermen toegestaan als bedekking? Lees hier alles over de nieuwe regel én de uitzonderingen erop. En wat als je nu geen mondkapje draagt in publieke binnenruimtes? Lees hier over de handhaving van de mondkapjesplicht.